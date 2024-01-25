На Сумщині жінка здала в ломбард ноутбуки, отримані для дистанційного навчання дітей

За процесуального керівництва Тростянецького відділу Охтирської окружної прокуратури повідомлено про підозру 36-річній жінці за фактом розтрати чужого майна.

За даними слідства, підозрювана у 2023 році отримала від навчального закладу три ноутбуки для забезпечення дистанційного навчання в умовах воєнного стану своїх трьох дітей. Попри те, що зазначені ґаджети жінка отримала в безоплатне строкове користування та зобов’язувалась повернути, вона здала їх у ломбард під заставу, отримавши близько 20 тис. грн. Більш того, у визначений час жінка ноутбуки не викупила, витративши кошти на власні потреби.

Дії підозрюваної кваліфіковано за ч. 4 ст. 191 (розтрата чужого майна) КК України. За скоєне їй загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Досудове розслідування здійснюється слідчими відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського відділу поліції ГУНП в Сумській області під процесуальним керівництвом прокуратури.

Сумська обласна прокуратура