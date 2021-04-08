На Дніпропетровщині поліцейського викрито у вимаганні щомісячної «данини» від підприємця

За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури викрито начальника сектору кримінальної поліції одного з відділень Дніпровського районного управління ГУНП в області у скоєнні злочину, передбаченого ч.3 ст.368 КК України (одержання неправомірної вигоди службовою особою).

За даними слідства, вказаний співробітник поліції вимагав від представника товариства з обмеженою відповідальністю, яке займається збором та сортуванням металобрухту, сплачувати йому щомісячно 5000 гривень неправомірної вигоди. У разі відмови поліцейський погрожував вилученням транспортних засобів, що перевозять металобрухт для підприємства, та притягненням до кримінальної відповідальності.

У березні зловмисник отримав частину коштів у сумі 3000 гривень.

Наразі йому повідомлено про підозру у скоєнні вказаного злочину та вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування здійснюється слідчими Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, оперативний супровід – Управлінням СБУ в області.

Пресслужба Дніпропетровської обласної прокуратури