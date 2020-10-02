На Дніпропетровщині СБУ викрила компанію-утилізатора на порушенні екологічних норм

У Дніпропетровській області співробітники Служби безпеки України викрили компанію на грубому порушенні екологічних норм під час утилізації забруднюючих речовин.

За даними досудового слідства, місцевий завод із виробництва трубної продукції, що є одним із найпотужніших підприємств регіону, уклав договір із ліцензованою харківською фірмою на вивіз та утилізацію небезпечних відходів на майже 2,5 мільйона гривень.

Встановлено, що утилізатор умови контракту не виконував. Натомість комерсанти організували оборудку, до якої залучили мешканця Марганця. За винагороду чоловік погодився зберігати токсичні речовини на орендованій земельній ділянці площею майже 15 гектарів, що розташована поряд із гаражним кооперативом на околиці міста.

За оперативною інформацію, вантажівки із забруднюючими речовинами курсували туди двічі на тиждень. За час такої «співпраці» утворилося звалище, на якому просто неба знаходилися відходи 1-3 класу небезпеки. Ця ситуація могла привести до потрапляння небезпечних речовин через підземні води до Каховського водосховища.

Правоохоронці затримали автомобіль зловмисників під час вивантаження чергової партії забруднюючих речовин.

Кримінальне провадження здійснюється за ч. 2 ст. 28 (злочин, вчинений за попередньою змовою групою осіб) та ч. 1 ст. 239 (забруднення або псування земель) Кримінального кодексу України.

Тривають слідчі дії. Встановлюються всі обставини справи та перевіряється інформація щодо інших підприємств регіону, причетних до незаконного зберігання токсичних відходів у Томаківському районі.

Викриття протиправної діяльності проводилося спільно з Нацполіцією під процесуальним керівництвом прокуратури.

СБУ