На Дніпропетровщині в’язня судитимуть за інтернет-шахрайство

Фігурант створив інтернет-магазин техніки за вигідними цінами. Обов’язковою умовою була передплата. Втім, після оплати, покупці ніякого товару не отримували. Таким чином зловмисник ошукав близько 200 громадян.

Кіберполіція Дніпропетровщини спільно зі слідчими поліції регіону припинила злочинну діяльність інтернет-шахрая.

Правоохоронці встановили, що до таких дій причетний 29-річний місцевий мешканець. Чоловік вже неодноразово був засуджений та наразі відбуває покарання за шахрайство у виправному центрі.

Фігурант з мобільного телефону створив на платформі оголошень інтернет-магазин. До купівлі пропонував побутову техніку за зниженими цінами. Обов’язковою умовою була передплата половини або повної вартості. Однак, після сплати покупці ніякого товару не отримували.

В ході досудового розслідування встановлено, що таким чином зловмисник ошукав понад дві сотні осіб.

Правоохоронці провели обшуки на території виправного центру, де шахрай відбуває покарання, та вилучили речові докази.

Чоловікові було оголошено про підозру у вчинені правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.

Наразі досудове розслідування завершено. Матеріали справи разом із обвинувальним актом скеровано до суду. Правоохоронці клопотатимуть про відшкодування потерпілим завданої шкоди, у розмірі 400 тисяч гривень.

Департамент кіберполіції Національної поліції України