На Дніпропетровщині викрили у хабарництві директорів двох лісгоспів

Неправомірну вигоду вони отримували у вигляді карток на пальне. Задокументували корупційну діяльність керівників двох лісових господарств оперативники управління стратегічних розслідувань в Дніпропетровській області Нацполіції спільно з колегами-правоохоронцями.

За певну винагороду фігуранти обіцяли представникам приватних підприємств безперешкодне укладання договорів на придбання деревини. Неправомірну вигоду повинні були надати у вигляді карток на пальне.

Під час проведення обшуків за місцями мешкання керівників лісгоспів поліцейські вилучили 90 карток на пальне, 21 000 доларів США та 4 000 гривень.

Двом керівникам лісових господарств уже повідомили про підозру за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання їм запобіжних заходів.

Санкція статті передбачає покарання — позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснює ТУ ДБР, розташованого в м. Полтава, під процесуальним керівництвом Дніпропетровської обласної прокуратури.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України