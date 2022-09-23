Зламував приватні акаунти інтернет-користувачів – у Львові судитимуть хакера

Прокурори Галицької окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно мешканця Херсонщини за фактом несанкціонованого збуту інформації з обмеженим доступом (ч. 1 ст. 361-2 КК України).

Розслідуванням встановлено, що обвинувачений з часу військової агресії країни-окупанта, переїхавши у Львів, встановив на власний персональний комп’ютер програмне забезпечення, призначене для несанкціонованого отримання доступу до облікових записів шляхом підбору та перебору комбінацій паролів. З його допомогою він отримував логіни та паролі користувачів інтернет-ресурсів, отримуючи доступ до персональних даних громадян.

Цю конфіденційну інформацію він продавав через анонімну платформу «Даркнет», використовуючи криптовалюту.

За результатами проведення санкціонованих обшуків виявлено та вилучено жорсткі магнітні диски з персональними даними громадян, комп’ютерну техніку, мобільні телефони, сім-карти та флеш-накопичувачі з доказами незаконної діяльності.

Досудове розслідування здійснювалося слідчими слідчого відділу ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області за матеріалами УСБУ у Львівській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора