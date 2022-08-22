Оперативники затримали киянина за вбивство товариша

Під час словесної сварки, перебуваючи напідпитку, зловмисник наніс другу «по чарці» численні удари ножем, від яких той помер на місці. Фігуранту загрожує до п’ятнадцяти років тюремного ув’язнення.

До поліції Києва на спецлінію 102 надійшло повідомлення від місцевої мешканки про те, що в одній із квартир на бульварі Ромена Роллана, вбили людину. За вказаною адресою негайно прибули слідчо-оперативні групи головного та територіального управлінь поліції, швидка медична допомога, судово-медичний експерт, криміналістична лабораторія та кінолог зі службовим собакою.

Як розповів начальник слідчого відділу Святошинського управління поліції Богдан Замула, на підлозі у квартирі поліцейські виявили мертвим 52-річного чоловіка, смерть якого за попереднім висновком судово-медичного експерта настала внаслідок ножових поранень:

«Встановлено, що напередодні чоловіки розпивали алкогольні напої у квартирі зловмисника. Гостя обурило, що його ненадовго залишили в кімнаті одного, тож він прийшов на кухню та почав ображати власника. Той у відповідь схопив ніж та близько 15-ти разів вдарив ним товариша у груди, голову, живіт та інші ділянки тіла. А після цього втік до дружини, у якої просив допомогти приховати сліди».

Раніше не судимого 60-річного киянина затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. З квартири вилучили ймовірне знаряддя вчинення злочину – ніж зі слідами крові, який направили на експертизу.

Слідчі під процесуальним керівництвом Святошинської окружної прокуратури повідомили фігуранту про підозру у скоєнні особливо тяжкого злочину, передбаченому ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України – умисне вбивство. Найближчим часом суд обере йому запобіжний захід. Санкція статті передбачає до 15-ти років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва