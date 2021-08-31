На Дніпропетровщині за одержання хабаря судитимуть поліцейського

Дніпропетровською обласною прокуратурою направлено до суду обвинувальний акт відносно інспектора взводу Управління патрульної поліції в області ДПП Національної поліції України за одержання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (ч. 2 ст. 369-2 КК України).

За даними слідства, за неправомірну вигоду у 1000 дол США патрульний поліцейський обіцяв громадянці вплинути на службових осіб районного суду з метою непритягнення її до адміністративної відповідальності за порушення правил дорожнього руху.

Під час одержання коштів у сумі 27200 грн поліцейського було викрито та затримано в порядку ст. 208 КПК України.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалось територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованим у місті Полтаві.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

За матеріалами Дніпропетровської обласної прокуратури