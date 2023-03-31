Арештовано нерухомість збанкрутілого банку на суму понад ₴360 млн., якою заволоділи афілійовані з громадянами РФ компанії

За клопотанням прокурорів Офісу Генерального прокурора накладено арешт на нерухомість збанкрутілого харківського банку, яким заволоділи підсанкційні компанії афілійовані з громадянами РФ. Вартість арештованої нерухомості становить понад 360 млн грн.

За даними слідства, майно банку було протиправно виведено з-під управління Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Під час військових дій на Харківщині громадяни спробували переоформити та перереєструвати право власності банку на нерухомість. При цьому, новими господарями стали іноземні компанії, фактичними бенефіціарними власниками яких є громадяни держави-агресора. Ці компанії-нерезиденти перебувають під санкціями Ради національної безпеки і оборони України.

Незаконну оборудку виявлено у межах досудового розслідування щодо нецільового використання та заволодіння коштами, виділеними іноземними партнерами цьому комерційному банку під гарантії Уряду.

Наразі арештоване майно буде повернуто Фонду.

Вирішується питання щодо притягнення винних осіб до відповідальності.

Досудове розслідування за фактом зловживання владою або службовим становищем здійснюється слідчими Головного слідчого управління ДБР за оперативного супроводу ТУ ДБР, розташованого у м. Києві (ч. 2 ст. 364 КК України).

Офіс Генпрокурора