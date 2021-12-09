На Дніпропетровщині затримано ще одного учасника масштабного наркосиндикату

Чоловіку повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Наразі повідомлено про підозру 17 особам, з яких 15 особам обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

У серпні 2021 року поліцейські провели перший етап спецоперації та виявили плантації конопель. Зловмисники збудували теплицю на 6 секцій загальною площею 2700 квадратних метрів та обладнали її спеціальною системою поливу. Земельна ділянка була оформлена на одного з учасників. Тоді правоохоронці затримали одну особу, вилучили понад 10 тисяч кущів конопель і готову до збуту продукцію на 130 мільйонів гривень.

30 листопада оперативники управління стратегічних розслідувань в Дніпропетровській області та слідчі поліції області ліквідували діяльність наркосиндикату.

Тоді поліцейські затримали 14 осіб, які займалися вирощуванням конопель у промислових масштабах для подальшого збуту «товару» на території Кривого Рогу. Крім того, займалися збутом метамфетаміну. До спецоперації було залучено 200 правоохоронців – оперативників управління стратегічних розслідувань, слідчих, бійців спецпідрозділу КОРД та ДСР.

Одночасно було проведено 43 санкціоновані обшуки та вилучено наркотичні та психотропні речовини, зброю, набої, гроші, автомобілі, спецобладнання для виявлення та нейтралізації засобів стеження. Загальна вартість вилученого майна становить понад 10 млн грн.

Документування протиправної діяльності угруповання проводилося майже рік. Структура організації складалася з кількох окремих підрозділів, учасники якої – мешканці Кривого Рогу та наближених до міста населених пунктів. Між ними були чітко розподілені ролі та ієрархія.

Фігурантам було повідомлено про підозри за кількома статтями Кримінального кодексу України:

— ч. 1 та 2 ст. 255 (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній);

— ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів);

— ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 310 (посів або вирощування снотворного маку чи конопель).

У вівторок, 7 грудня, ще одного члена злочинної організації було затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та повідомлено підозру за ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 ККУ.

8 грудня судом йому було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Також ще одному з фігурантів судом змінено запобіжний захід з домашнього арешту на тримання вартою без права внесення застави.

Загалом повідомлено про підозру 17 учасникам наркосиндикату, з яких 15-м обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Дніпропетровська обласна прокуратура. Слідство триває.

Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України