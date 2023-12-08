Засуджено жашківчанина, який збував наркотики та влаштував у своєму помешканні наркопритон

За публічного обвинувачення прокурорів Жашківського відділу Уманської окружної прокуратури суд визнав винним місцевого жителя, який незаконно придбав та збував психотропну речовину, надавши приміщення для її вживання, а також зберігав без передбаченого законом дозволу бойові припаси (ч. 1 ст. 263, ч.ч. 1, 2 ст. 307, ч. 1 ст. 317 КК України).

Прокурор у суді довів, що 27-річний жашківчанин наприкінці травня та на початку червня 2023 року під час оперативної закупівлі двічі незаконно збув психотропну речовину – амфетамін, який незаконно придбав та зберігав з метою збуту.

Після збуту чоловік надав покупцю кімнату у своєму помешканні для незаконного вживання придбаної психотропної речовини.

Під час обшуку, проведеного за місцем проживання підозрюваного, правоохоронці виявили та вилучили згортки з амфетаміном, пакет канабісу та патрони до нарізної вогнепальної зброї.

Вироком Жашківського районного суду Черкаської області чоловіка засуджено до 6 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Пресслужба Черкаської обласної прокуратури