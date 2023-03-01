На Закарпатті судитимуть покидька, який систематичного ґвалтував своїх малолітню і неповнолітню доньок

Обвинуваченому загрожує довічне ув’язнення

Слідчі Головного управління Національної поліції в Закарпатській області завершили досудове розслідування та сформували обвинувальний акт щодо закарпатця, який систематично ґвалтував своїх малолітню і неповнолітню доньок. Матеріали кримінального провадження скеровано для судового розгляду. За скоєне обвинуваченому загрожує довічне ув’язнення

Наприкінці вересня минулого року до поліції звернулася 12-річна дівчинка з Тячівського району. Дитина розповіла правоохоронцям, що її батько протягом кількох останніх років систематично, проти її волі, вступає з нею у статеві стосунки.

Малолітню дитину одразу ж передали ювенальним поліцейським, а оперативники та слідчі виїхали до місця її проживання, провели ряд необхідних слідчих дій, в результаті яких отримали докази, що підтвердили слова маленької заявниці. Того ж дня 39-річного батька дитини затримали.

В ході слідства з’ясувалося, що окрім 12-річної доньки, від сексуального насильства постраждала також її старша сестра, якій на момент першого зґвалтування виповнилося щонайменше 12 років. Обох дівчаток чоловік виховував самостійно.

Станом на сьогодні слідчі відділу розслідування злочинів проти життя та здоров’я особи Головного управління Нацполіції в Закарпатській області зібрали достатньо доказів та завершили досудове розслідування у цій справі: сформували обвинувальний акт та разом з матеріалами кримінального провадження скерували його для судового розгляду. Обвинувачений, як і весь період слідства, перебуває у СІЗО.

Зловмиснику інкримінують ч. 2, 3, 4, 6 ст.152 Кримінального кодексу України. За скоєне йому загрожує довічне ув’язнення.

За ініціативою поліцейських обоє потерпілих дівчаток були вилучені з родини і тепер вони проживають у дитячому будинку, під опікою держави.

Досудове розслідування у справі здійснювалося за процесуального керівництва Закарпатської обласної прокуратури.

Відділ комунікації поліції в Закарпатській області