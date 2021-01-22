На Дніпропетровщині зловмисник убив чоловіка, а потім спалив тіло

Обгоріле тіло невідомого чоловіка було виявлено на території нежилого домоволодіння. Оскільки вогонь дуже пошкодив труп, оперативники копітко попрацювали щоб встановити особу вбитого.

Працівниками управління карного розшуку спільно з СКП Довгинцівського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області відновлено обставини подій, встановлено особу потерпілого та викрито реального вбивцю.

Під час раптово виниклої сварки та бійки 23-річний житель міста Кривий Ріг битою наніс потерпілому смертельних тілесних ушкоджень голови.

Після скоєного, з метою уникнення кримінальної відповідальності — зловмисник вивіз тіло за межі місця проживання та спалив. У подальшому намагався знищити всі докази, які були на місці скоєння особливо тяжкого злочину.

Чоловіка затримано, на цей час йому повідомлено про підозру, вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу — тримання під вартою. // Вартові еспресо