На Дніпропетровщині зловмисник убив чоловіка, а потім спалив тіло
Обгоріле тіло невідомого чоловіка було виявлено на території нежилого домоволодіння. Оскільки вогонь дуже пошкодив труп, оперативники копітко попрацювали щоб встановити особу вбитого.
Працівниками управління карного розшуку спільно з СКП Довгинцівського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області відновлено обставини подій, встановлено особу потерпілого та викрито реального вбивцю.
Під час раптово виниклої сварки та бійки 23-річний житель міста Кривий Ріг битою наніс потерпілому смертельних тілесних ушкоджень голови.
Після скоєного, з метою уникнення кримінальної відповідальності — зловмисник вивіз тіло за межі місця проживання та спалив. У подальшому намагався знищити всі докази, які були на місці скоєння особливо тяжкого злочину.
Чоловіка затримано, на цей час йому повідомлено про підозру, вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу — тримання під вартою. // Вартові еспресоTweet