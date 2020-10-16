На Дніпропетровщині зловмисники ледь не вбили чоловіка за телевізор та тюнер

До поліції надійшло повідомлення про те, що у одному із селищ Криворізького району невідомі чоловіки здійснили розбійний напад на 47-річного місцевого мешканця.

Зі слів потерпілого, вночі коли він перебував вдома, двоє нападників спричинивши йому тілесні ушкодження зайшли у домоволодіння. Потім заволодівши цінними речами втекли.

Проведеними заходами правоохоронці встановили причетних до розбійного нападу чоловіків. Ними виявилися місцеві мешканці 24 та 29 років.

Викрадене майно поліцейські повернули власнику.

Одного із фігурантів злочину правоохоронці затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі проводиться комплекс слідчих заходів спрямованих на встановлення місцезнаходження та затримання другого учасника розбійного нападу.

За даним фактом слідчими Криворізького відділення поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 187 розбій Кримінального кодексу України. // Вартові еспресо