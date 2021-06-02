На Хмельниччині членb ОЗГ які постачали наркотики до виправної колонії

Слідчі слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області зібрали доказову базу та оголосили про підозру у вчиненні правопорушення, передбаченого ч.3 статті 307 Кримінального кодексу України, шістьом членам організованої злочинної групи, які налагодили канал постачання наркотичних засобів до виправної колонії.

Нагадаємо, у квітні цього року протиправну діяльність організованої злочинної групи викрили оперативники управління стратегічних розслідувань в Хмельницькій області Нацполіції, слідчі поліції області спільно з підрозділами кримінальної поліції, за процесуального керівництва Хмельницької обласної прокуратури та підтримки спецпідрозділу КОРД.

Як з’ясували в процесі розслідування працівники поліції, організатор групи встановив злочинний вплив у виправній колонії та для постачання наркотиків на територію установи залучив ще одного засудженого і чотирьох колишніх в’язнів, які перебували на волі.

Спільники забезпечували придбання на свободі особливо небезпечних наркотичних і психотропних речовин канабіс, «PVP», амфетамін, а також їх доставку до колонії.

Трьом лідерам ОЗГ ще тоді було оголошено про підозру у встановленні та поширенні злочинного впливу. Також всі члени групи отримали підозру за ч. 2 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.

Наразі слідчі слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області зібрали доказову базу та змінили кваліфікацію з ч. 2 на ч. 3 ст. 307 (ті самі дії, вчинені організованою злочинною групою) Кримінального кодексу України, санкція якої передбачає більш суворе покарання — до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Усім членам ОЗГ за цією статей було оголошено про підозру.

Сектор комунікації поліції Хмельницької області