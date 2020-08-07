В Сумах поліція затримала чоловіка, який стріляв у сусідів

Подія сталася о 21-20, на одній з вулиць обласного центру. Як встановили викликані працівники поліції, 55-річний місцевий житель спричинив одному з жителів сусіднього будинку кілька вогнепальних поранень. Правоохоронці затримали стрільця в порядку ст. 208 КПК України та розпочали кримінальне провадження.

Про гвалт у дворі сусідньої багатоповерхівки та схожі на постріли різкі звуки, до поліції повідомив занепокоєний сумчанин. На місце події негайно прибули слідчо-оперативна група Сумського відділу поліції та черговий екіпаж патрульної поліції. Оперативники та слідчі застали кількох чоловіків, один з яких мав поранення у живіт.

Як встановили правоохоронці, мав місце конфлікт між жителями сусідніх будинків: 55-річним громадянином з одного боку та кількома чоловіками, що у дворі будинку займались ремонтом автівок, з іншого.

Спочатку нетверезий чоловік, вийшовши на звук автомобільного двигуна, зажадав припинити шум, що заважав йому відпочивати. А коли у відповідь почув лайку та пораду проспатися, не знайшов нічого кращого, як скористатися своїм пістолетом травматичної дії.

Відкривши стрільбу по людях, підпитий чоловік, спричинив непроникаючі вогнепальні поранення живота та грудної клітини 42-річному сумчанину. Той, у свою чергу, наніс стрільцю кілька ударів, в результаті яких викликані медики карети невідкладної медичної допомоги діагностували політравму, закритий перелом правої руки та закриту черепно-мозкову травму. В результаті обидва учасника конфлікту були госпіталізовані у лікарню для надання медичної допомоги.

Наразі «стрілець» затриманий в порядку ст.208 Кримінально процесуального кодексу України. Правоохоронці вилучили з місця події пістолет, споряджений патронами з гумовими кулями. Вже встановлено, що спецзасіб належить затриманому, і в чоловіка є всі необхідні дозволи та документи.

Слідчі кваліфікували його дії за ч.4 ст.296 Кримінального кодексу України як хуліганство. Тривають слідчі дії.

Відділ комунікації поліції Сумської області