Посадовця податкової служби Київщини судитимуть за одержання хабаря від приватного підприємця

Київська обласна прокуратура затвердила та скерувала до суду обвинувальний акт стосовно начальника одного з відділів податків і зборів з юридичних осіб ГУ ДПС у Київській області за фактом зловживання впливом на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави (ч. 2 ст. 369-2 КК України).

Розслідуванням встановлено, що директор товариства мав намір припинити підприємницьку діяльність. Обвинувачений обіцяв підприємцю за 20 тисяч гривень вплинути на підлеглих, аби вони забезпечили безперешкодне проведення ліквідаційної процедури зазначеного суб’єкта господарювання.

Досудове розслідування здійснювалося слідчими Теруправління ДБР у м. Києві за оперативного супроводу ГУ СБУ у м. Києві та Київській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено у законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська обласна прокуратура