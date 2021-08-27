На Житомирщині скеровано до суду обвинувачення щодо службових порушень під час видобутку гранітного щебеню

Слідчі Коростенського районного управління поліції Житомирщини завершили досудове розслідування протиправних діянь службовця спеціалізованого кар’єру. Чоловіка викрили у низці протиправних діянь, пов’язаних із незаконним видобутком надр та спричиненням шкоди довкіллю загалом на понад 1,3 мільйона гривень.

Досудове розслідування проводилось за ч.2 ст.367 (Службова недбалість) Кримінального кодексу України.

Слідством встановлено протиправні дії службовця акціонерного товариства, що спеціалізовано займалось видобутком надр у Коростенському районі Житомирщини. Так, всупереч призупиненню дій спеціальних дозволів на користування надрами службовець підписав заявки на проведення робіт з видобутку граніту. Тож у результаті такої нелегальної діяльності з родовища було видобуто каміння загалом понад 67,5 тисяч тонн. При цьому відповідно до висновків судових експертиз довкіллю спричинено збитків на суму більш як 1,3 мільйона гривень. Наразі сума завданих збитків відшкодована.

Обвинувальний акт у кримінальному провадженні за вказаним вище злочином скеровано до суду. За чинним законодавством фігуранту може загрожувати від 2 до 5 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з накладенням штрафних санкцій.

Досудове розслідування здійснювалось Коростенським районним управління поліції за оперативного супроводження Управління Служби безпеки України в області та під процесуальним керівництвом Коростенської окружної прокуратури.

Відділ комунікації поліції Житомирської області