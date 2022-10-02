У Києві дільничні офіцери поліції затримали чоловіка, який пограбував перехожого

Зловмисник повалив незнайомця на землю, після чого вирвав з рук мобільний телефон та втік. Суд помістив підозрюваного під варту, йому загрожує до десяти років за ґратами.

До поліції Києва на спецлінію 102 надійшло повідомлення від місцевого мешканця про те, що на вулиці Тулузи його пограбували. За вказаною адресою виїхали патрульні поліцейські та слідчо-оперативна група, яка належним чином задокументувала злочин.

Як розповів дільничний офіцер поліції Святошинського управління поліції Іван Безушко, по прибуттю правоохоронці встановили, що до чоловіка підійшов незнайомець напідпитку та почав конфліктувати:

«Між чоловіками виникла суперечка, під час якої зловмисник вдарив заявника в обличчя, а коли той впав, вихопив з рук мобільний телефон та втік. Отримавши прикмети нападника, ми розпочали його пошуки та на одній із вулиць району затримали. Ним виявився раніше судимий за крадіжку уродженець Дніпропетровської області, 1994 року народження. Мобільний телефон потерпілого слідчі вилучили, як речовий доказ».

Слідчим відділом Святошинського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України – грабіж, вчинений в умовах воєнного стану. За погодженням із Святошинською окружною прокуратурою фігуранту повідомлено про підозру, а судом обрано запобіжний захід – тримання під вартою. Санкція статті передбачає позбавлення волі від семи до десяти років.

Відділ комунікації поліції Києва