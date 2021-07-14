Поліція Буковини розшукує правопорушника (фото)

Співробітники карного розшуку ГУНП в Чернівецькій області розшукують правопорушника Хортюка Руслана Васильовича, який після вчинення кримінального правопорушення переховується від правоохоронців.

Прикмети: ріст 180-185 см, худорлявої тілобудови, обличчя овальне, волосся коротке темне.

Якщо ви володієте будь-якою інформацією, прохання повідомити за номерами телефонів:

(03736) 59-18-85;

066-127-77-80;

«102».

Відділ комунікації поліції Чернівецької області