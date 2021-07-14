Поліція Буковини розшукує правопорушника (фото)
Співробітники карного розшуку ГУНП в Чернівецькій області розшукують правопорушника Хортюка Руслана Васильовича, який після вчинення кримінального правопорушення переховується від правоохоронців.
Прикмети: ріст 180-185 см, худорлявої тілобудови, обличчя овальне, волосся коротке темне.
Якщо ви володієте будь-якою інформацією, прохання повідомити за номерами телефонів:
- (03736) 59-18-85;
- 066-127-77-80;
- «102».
Відділ комунікації поліції Чернівецької областіTweet