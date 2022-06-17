Екскерівника держпідприємства підозрюють у постачанні до росії продукції за заниженою вартістю

Попри існуючі обмеження на торгівлю з країною-агресором, харківський завод у 2019 році здійснив поставку комплектуючих до потягів у російську федерацію за цінами, нижчими за собівартість, що призвело до нанесення прямих збитків підприємству на суму понад 13 млн грн.

Задокументували злочинну діяльність колишнього директора держпідприємства слідчі управління розслідування корупційних злочинів Головного слідчого управління за оперативного супроводження працівників Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України. Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора.

Слідством встановлено, що екскерівник заводу організував злочинну схему з використанням компанії-нерезидента, за допомогою якої впродовж 2019 року було здійснено поставку в росію агрегатів до потягів.

За результатами проведеного розслідування колишньому генеральному директору підприємства повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 (службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки) Кримінального кодексу України.

Наразі досудове розслідування триває. Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та зі штрафом від двохсот п’ятдесяти до семисот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або без такого.

Національна поліція України