На Дніпропетровщині членів злочинної групи затримали за підозрою у незаконній вирубці лісу

Група осіб організувала незаконну схему порубки лісу на території Новомосковського району, чим завдали збитків державі на суму близько пів мільйона гривень.

Спиляні у лісах дерева чоловіки перевозили на подвір’я одного із учасників групи та продавали приватним особам. Їх злочинну діяльність викрили та задокументували слідчі слідчого управління та оперативники кримінальної поліції ГУНП в Дніпропетровській області.

За місцями мешкання та в автомобілях фігурантів, у місцях незаконної вирубки дерев та зберігання незаконно видобутої деревини, за силової підтримки полку поліції особливого призначення відбулися майже 30 обшуків. В результаті було вилучено бензопили, спиляні дерева, а також пакетики та згортки з марихуаною, електронні ваги, гроші у сумі понад 80 тис. гривень, мобільні телефони, банківські картки, понад 100 патронів та інші речові докази. Також вилучено три автомобілі та мотоцикл, якими користувалися зловмисники.

Наразі в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України затримано чотирьох фігурантів. 26 грудня чоловікам вручені повідомлення про підозру за ч. 2, ч. 4 ст. 246 Кримінального кодексу України (незаконна порубка або незаконне перевезення, зберігання, збут лісу) та обрано запобіжні заходи у виді тримання під вартою та домашнього арешту. Їм загрожує до 7 років позбавлення волі.

Встановлені й інші учасники групи – наразі триває документування їх діяльності. Після проведення експертиз та додаткових заходів буде вирішуватися питання щодо притягнення їх до кримінальної відповідальності.

Процесуальне керівництво кримінального провадження здійснюється Дніпропетровською обласною прокуратурою.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області