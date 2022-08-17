На Дніпропетровщині чоловік під час побутового конфлікту стріляв по автомобілю з дітьми

За процесуального керівництва Нікопольської окружної прокуратури затримано та повідомлено про підозру мешканцю м. Марганець за фактом закінченого замаху на умисне вбивство вчинене способом, небезпечним для життя багатьох осіб (ч. 2 ст. 15, п. 5 ч. 2 ст. 115 КК України).

За даними слідства, 13 серпня 2022 року військовослужбовець ЗСУ під’їхав до подвір’я сусіда для залагодження давнішнього конфлікту. Під час розмови агресивно налаштований підозрюваний взяв обріз мисливської рушниці та здійснив постріл в лобове скло автомобіля, в якому перебувала дружина військовослужбовця із двома малолітніми дітьми. У результаті пострілу 8-річна дівчинка отримала вогнепальні поранення та була госпіталізована до лікарні.

Під час санкціонованого обшуку за місцем мешкання чоловіка правоохоронними органами вилучено зброю та патрони.

Підозрюваного затримано в порядку ст. 208 КПК України. Чоловіку обрано запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора