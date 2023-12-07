На Дніпропетровщині ліквідовано масштабне підпільне виробництво алкоголю

До організації незаконного бізнесу причетні мешканці Нікополя. Вони налагодили діяльність кількох підпільних алкогольних цехів, а також розгалужену мережу збуту підакцизної продукції. У ділків вилучили майна на 15 мільйонів гривень.

Нацполіція продовжує комплекс заходів з детінізації ринку підакцизної продукції. Так, оперативники управління стратегічних розслідувань у Дніпропетровській області та слідчі слідчого управління обласної поліції викрили діяльність злочинної групи, яка займалася виробництвом та збутом фальсифікованої алкогольної продукції. До її складу входило п’ятеро мешканців Нікополя.

Ділки орендували кілька приміщень на території міста. Частину з них використовували як підпільні цехи з виробництва алкогольної продукції, решту – як склади для зберігання. Також, налагодили розгалужену мережу збуту.

Готову продукцію збували під виглядом відомих українських брендів гуртовими партіями в Дніпрі, Нікополі, Покрові та Марганці. Оптовики самостійно забирали продукцію зі складів зберігання або ж фігуранти доставляли її своїм транспортом до замовників. Крім цього, реалізовували незаконно придбані тютюнові вироби без марок акцизного податку України. Підпільний бізнес приносив учасникам угруповання до мільйону гривень щомісяця.

5 грудня оперативники та слідчі провели 33 санкціоновані обшуки за місцями виготовлення, зберігання, реалізації фальсифікованого підакцизного товару, а також за місцями мешкання та в транспортних засобах фігурантів. Вилучили дві виробничі лінії, 1500 літрів спирту, понад 12 тонн готової до збуту алкогольної та слабоалкогольної продукції, 120 тисяч пачок цигарок без марок акцизного податку, майже 900 тисяч гривень. Вартість вилученого становить близько 15 мільйонів гривень.

П’ятьом учасникам злочинної групи слідчі повідомили про підозру за ч. 3 ст. 28, ч. 1 та 3 ст. 204 (незаконне виготовлення, зберігання, збуту, транспортування алкогольних напоїв та тютюнових виробів, вчинене організованою групою) Кримінального кодексу України. Прокурори Дніпропетровської обласної прокуратури скерували до суду клопотання про обрання підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо: поліцейські ліквідували масштабне підпільне виробництво контрафактних харчових продуктів відомих брендів. Дохід від оборудки приносив ділкам близько мільйона гривень на місяць.

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Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України