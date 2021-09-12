У Києві судитимуть зловмисника, який пограбував ломбард

Обвинувальний акт відносно 22-річного киянина направлено до Святошинського районного суду. Наступні шість років він може провести за гратами.

До поліції Києва на спецлінію 102 надійшло повідомлення про те, що невідомий заволодів телефоном, який належить ломбарду на вулиці Симиренка у Святошинському районі. На місце події виїхали слідчо-оперативна група та наряд патрульної поліції.

Провівши першочергові слідчі дії, правоохоронці з’ясували, що до приміщення зайшов хлопець та попросив показати мобільний телефон з вітрини. Взявши його в руки, зловмисник вибіг з установи, не розплатившись.

Як розповіла слідча Святошинського управління поліції Аліна Біліченко, після проведення комплексу оперативно-пошукових заходів працівники відділу поліції №2 встановили особу порушника:

«Зловмисником виявився киянин, 1999 року народження, раніше судимий за крадіжку. Хлопець у скоєному зізнався та повідомив, що телефон продав на столичному ринку. Речовий доказ було вилучено та повернуто установі. Наразі досудове розслідування кримінального провадження, розпочатого за частиною другою статті 186 Кримінального кодексу України — грабіж, завершено. Усі зібрані матеріали направлено до районного суду для прийняття рішення».

Відділ комунікації поліції Києва