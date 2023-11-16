На Дніпропетровщині працівниця стратегічного підприємства передавала ворогу дані про розташування ЗСУ

За процесуального керівництва прокурорів Дніпропетровської обласної прокуратури жительці м. Павлограда повідомлено про підозру у поширенні інформації про переміщення, рух та розташування Збройних Сил України (ч. 3 ст. 114-2 КК України).

За даними слідства, працівниця одного із підприємств стратегічного значення збирала інформацію щодо розташування, переміщення військової техніки й особового складу ЗСУ.

Вона приховано здійснювала фотозйомку на телефон та надсилала представнику рф відомості в месенджер «Telegram».

Передані жінкою дані не розміщувалися у відкритому доступі Силами безпеки і оборони України, а їх розголошення ворогу може завдати шкоди обороноздатності та державній безпеці України.

У ході обшуку її місця проживання вилучено мобільний телефон з доказами протиправної діяльності.

Наразі за клопотанням прокурора підозрюваній обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими Управління СБУ у Дніпропетровській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Відділ інформаційної політики

Дніпропетровської обласної прокуратури