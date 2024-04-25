На Дніпропетровщині викрили на хабарі голову райсуду та посередника

За 2 500 доларів суддя повинен був винести «правильне» рішення щодо зняття арешту з майна.

Задокументували корупційну діяльність фігурантів поліцейські оперативники управління стратегічних розслідувань в Дніпропетровській області спільно з детективами НАБУ та прокурорами спеціалізованої антикорупційної прокуратури. За даними правоохоронців, голова суду через посередника вимагав 2 500 доларів неправомірної вигоди. Натомість обіцяв винести рішення на користь громадянина – зняти арешт з майна, яке було вилучено в межах кримінального провадження.

В ході слідства правоохоронці задокументували отримання спільниками коштів та у подальшому винесення рішення на користь особи.

За результатами обшуків за місцями роботи та мешкання фігурантів вилучено гроші, які були отримані як неправомірна вигода.

Вирішується питання про повідомлення підозри голові одного з районних судів та його посереднику.

Кримінальне провадження розслідується за статтею 368 (вимагання та отримання службовою особою неправомірної вигоди) Кримінального кодексу України.

Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України