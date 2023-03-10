На Дніпропетровщині за колабораційну діяльність судитимуть псевдополіцейську

Прокурори Старобільської окружної прокуратури направили до суду обвинувальний акт стосовно місцевої мешканки за фактом колабораційної діяльності (ч. 7 ст. 111-1 КК України).

Слідством встановлено, що в липні 2022 року 28-річна жителька смт Мілове, колишня співробітниця державної банківської установи, вступила у злочинну змову з окупаційною владою країни-агресора.

Вона добровільно склала присягу на вірність народові так званої «лнр» та обійняла посаду в незаконному правоохоронному органі – «Міловському районному відділі внутрішніх справ мвс лнр».

Наразі матеріали обвинувачення передано до Покровського районного суду Дніпропетровської області для розгляду по суті.

За клопотанням прокурорів особі заочно обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

За протиправні дії обвинуваченій загрожує до 15 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 15 років та з можливою конфіскацією майна.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Луганської обласної прокуратури

(за матеріалами Старобільської окружної прокуратури)