На столичній Оболоні чоловіка затримали за ножове поранення сусіда

Між двома чоловіками виник конфлікт, у ході якого один із них вдарив опонента ножем у живіт. За скоєне йому загрожує до восьми років тюремного ув’язнення.

До Оболонського управління поліції надійшло повідомлення від місцевої мешканки про те, що на вулиці Кирилівській під час бійки поранено її знайомого. На місце негайно виїхала слідчо-оперативна група та лікарі.

Прибувши на місце правоохоронці встановили, що у під’їзді багатоповерхівки між чоловіками відбувся конфлікт через образу жінки одного із них. У результаті порушник витягнув з кишені ніж та вдарив сусіда у живіт. Потерпілого 32-річного чоловіка госпіталізовано у лікарню із проникаючими пораненнями живота.

Правоохоронці затримали порушника у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ним виявився 53-річний киянин.

Слідчий Оболонського управління поліції за погодженням з окружною прокуратурою повідомив фігуранту про підозру у вчиненні злочину за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України – умисне тяжке тілесне ушкодження. Наразі районний суд вирішує питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.

За скоєне йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва