На Дніпропетровщині за напад на поліцейського затримано групу осіб

У місті Кам’янське Дніпропетровській області група осіб ввечері пограбувала поліцейського. В рамках захисту системи оперативники внутрішньої безпеки спільно з іншими підрозділами Нацполіції встановили причетних до злочину.

До Дніпропетровського управління Департаменту внутрішньої безпеки НПУ надійшло повідомлення, що невідомі особи напали на працівника поліції. За даним фактом слідчі Кам’янського РУП розпочали кримінальне провадження.

Встановлено, що 39-річний поліцейський Дніпровського районного відділу управління поліції охорони, повертаючись пізно ввечері додому, став жертвою грабіжників. Невідомі підійшли до старшого сержанта поліції поблизу зупинки громадського транспорту та нанесли йому кілька ударів по голові. А коли поліцейський впав на землю, змовники забрали у нього мобільний телефон і сумку, у якій знаходились документи, зокрема службове посвідчення, та гроші. З переломом нижньої щелепи та струсом мозку поліцейського госпіталізували.

В результаті кропіткої оперативно-розшукової роботи працівники УДВБ, карного розшуку та слідчі Кам’янського РУП встановили нападників. Ними виявилися четверо місцевих мешканців віком від 15-ти до 25-ти років.

Наразі, під процесуальним керівництвом Кам’янської окружної прокуратури, слідчі поліції вручили трьом фігурантам підозру за ч. 4 ст. 187 (Розбій) Кримінального кодексу України. Їхньому 20-річному спільнику готується оголошення підозри. У разі доведення вини фігурантам загрожує до 15-ти років позбавлення волі.

Також перевіряється причетність групи до вчинення інших злочинів.

Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України