На Вінничині син вбив батька макогоном

У селі Жабелівка Вінницького району 30 жовтня правоохоронці затримали зловмисника, який макогоном завдав смертельні тілесні ушкодження своєму батькові. Підозрюваний навіть не намагався сховатися.

Як повідомляють у відділі комунікацій ГУНП у Вінницькій області, близько 23.00 в поліцію надійшло повідомлення від місцевої жительки про те, що її син під час сварки вбив свого батька.

Слідчо-оперативна група поліції затримала підозрюваного на місці скоєння злочину. Ним виявився раніше судимий 50-річний житель Вінницького району.

Перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, чоловік спровокував конфлікт з батьком і завдав йому кілька ударів макогоном по голові. Від отриманих травм 74-річний чоловік помер на місці.

Наслідком розпочато кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство), що передбачає до 15 років позбавлення волі. // real-vin.com