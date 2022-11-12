На Дніпропетровщині затримали чоловіка, підозрюваного у вбивстві приятеля

Щоб приховати злочин, він сховав тіло на території власного домоволодіння у Петриківському районі.

Повідомлення про зникнення 44-річного чоловіка надійшло до поліції 19 серпня 2022 року. Мати зниклого розповіла, що син вийшов з дому та не повернувся.

Працівники кримінальної поліції Дніпровського районного управління поліції спільно з поліцейськими відділення поліції № 10 розпочали пошуки чоловіка та встановили, що до смерті зниклого причетний 40-річний односелець. Було встановлено, що 17 серпня біля будинку підозрюваного між чоловіками сталася сварка, під час якої нападник завдав приятелю смертельні тілесні ушкодження. Щоб приховати злочин та уникнути покарання, він сховав тіло у вигрібну яму на території власного домоволодіння.

11 листопада слідчі відділення поліції за погодженням з прокурором Слобожанської окружної прокуратури повідомили чоловіку про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть) Кримінального кодексу України. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

за матеріалами Дніпровського районного управління поліції