У Дрогобичі встановлюють обставини підпалу автомобіля кандидата на посаду голови ОТГ

Правоохоронці встановлюють обставини злочину, а також особу, причетну до підпалу транспортного засобу.

Сьогодні, 19 жовтня, на оперативну лінію 102 надійшло повідомлення від 47-річного мешканця міста Дрогобич, кандидата на посаду голови Дрогобицької ОТГ, про те, що близько дев’ятої години ранку невідомий чоловік підпалив його автомобіль «Мерседес», який він залишив на вулиці Грінченка у Дрогобичі.

На місці події працює слідчо-оперативна група Дрогобицького відділу поліції. Правоохоронці встановлюють обставини, а також проводять заходи для встановлення особи, причетної до скоєння злочину. Проводяться слідчі дії, вирішується питання правової кваліфікації події.

Відділ комунікації поліції Львівської області