На Дніпропетровщині затримали раніше судимого чоловіка, який убив 18-річного хлопця

Під час конфлікту 23-річний підозрюваний вдарив хлопця по обличчю. Працівники швидкої медичної допомоги констатували смерть потерпілого.

Злочин стався 24 квітня близько 21-ї години на літньому майданчику біля магазину в місті Перещепине. Поліцейські відділення поліції № 2 (Перещепине) Новомосковського районного відділу поліції під час слідчих дій встановили особу та місце перебування 23-річного раніше судимого місцевого мешканця, який спричинив потерпілому смертельну травму. Чоловіка затримали в порядку ст. 208 КПК України.

Відомості за даним фактом внесли до ЄРДР за ч. 2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України. Чоловіку вручили повідомлення про підозру за даним фактом, вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від семи до десяти років. В рамках досудового розслідування правоохоронці з’ясовують всі обставини події.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

за матеріалами відділення № 2 (Перещепине)

Новомосковського районного відділу поліції