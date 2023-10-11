На Дніпропетровщині зловмисник убив та пограбував 85-річного дідуся

Більше 30 ножових поранень завдав нападник літньому чоловіку.

9 жовтня о 10:28 до поліції зателефонувала жінка. Вона повідомила, що коли прийшла додому, то виявила свого батька мертвим, на його тілі були явні тілесні ушкодження. З місця скоєння злочину правоохоронці вилучили речові докази, у тому числі ніж, яким було вбито дідуся.

Правоохоронці встановили обставини того дня. Як з’ясувалося, підозрюваний знаючи, що у квартирі потерпілого є цінні речі вирішив вчинити злочин. Він зайшов до помешкання та вбив дідуся. Нападник наніс потерпілому більше 30 ножових поранень. Після скоєння злочину чоловік заволодів грошима, мобільним телефоном та електроінструментом потерпілого.

Співробітники відділення поліції № 3 Синельниківського РУП провели низку експертних досліджень, ряд оперативних заходів та у процесуальному порядку затримали правопорушника. Ним виявився 32-річний місцевий житель.

Нападника затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

У ході досудового розслідування слідчі зібрали достатньо доказів та під процесуальним керівництвом прокуратури повідомили злодію про підозру за п. 6 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство: з корисливих мотивів), ч. 4 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області