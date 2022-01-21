На Донбассе задержали «курьера» c 1,8 млн. рублей и 2,9 тыс. долларов в автомобиле

В пункте пропуска «Меловое» пограничники задержали 40-летнего «курьера». Он пытался перевезти российские миллионы, которые скрывал под обшивкой в багажном отделении собственного авто.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МВД.

«В пункт пропуска транспортным средством «Шевроле» прибыл 40-летний гражданин Украины. Заведомо водитель избрал движение по зеленому коридору», — пишет пресс-служба.

Во время проверки 40-летний «курьер» был раздражен на что и отреагировали пограничники. В багажном отделении под обшивкой было обнаружено 1,8 млн рублей и 2,9 тысячи долларов США. Также в тайнике были обнаружены и номерные знаки, которые были выданы оккупационными властями.

«Мужчина объяснил, что валютную операцию с деньгами провернул ради заработка. Поскольку ему пообещали «оплату услуг» — 2% от суммы, которую перевезет водитель», — добавляет пресс-служба.