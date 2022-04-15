На Кіровоградщині затримали громадянина, який намагався підкупити керівника підрозділу поліції

Грошові кошти у сумі 20 тисяч гривень мешканець Новоукраїнського району пропонував поліцейському за позитивне вирішення питання про непритягнення до адміністративної відповідальності за ст. 130 КУпАП (керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння) та повернення йому автомобіля вилученого у порядку, передбаченому воєнним станом.

Протиправні дії, після передачі авансової частини грошових коштів, були задокументовані слідчими Головного управління поліції області, за оперативного супроводу співробітників Кіровоградського управління Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції України та процесуального керівництва Кіровоградської обласної прокуратури.

За вказаним фактом проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, розпочатому за ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу України «Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі».

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 4 до 8 років із конфіскацією майна.

За матеріалами слідчого управління поліції Кіровоградської області