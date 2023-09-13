На Сумщині підприємця судитимуть за привласнення ₴430 тис. бюджетних коштів

Слідчі відділення поліції №1 (м. Кролевець) Конотопського районного відділу поліції Головного управління Нацполіції в Сумській області під процесуальним керівництвом Кролевецького відділу Конотопської окружної прокуратури завершили досудове розслідування за фактом привласнення підприємцем бюджетних коштів під час поставки паливної деревини в заклади освіти.

За даними слідства, у 2021 році між відділом освіти Кролевецької міської ради та зазначеним підприємцем укладено договір на поставку паливної деревини в заклади освіти. На підставі поданих підприємцем офіційних документів на його рахунок замовник перерахував 1,6 млн грн. Однак згідно товаро-транспортних накладних закладам освіти протягом квітня – грудня 2021 року поставлено деревини лише на загальну суму понад 1,1 млн грн.

Відтак підприємець, не виконавши зобов’язанні в повній мірі, заволодів бюджетними коштами в розмірі майже 430 тис. грн. З отриманими злочинним шляхом коштами він здійснив ряд фінансових операцій, таким чином легалізував їх.

Наразі слідчі під процесуальним керівництвом прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно фізичної особи-підприємця за фактом привласнення бюджетних коштів шляхом службового підроблення та легалізації (відмиванню) доходів (ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 209 КК України).

Відділ комунікації поліції Сумської області