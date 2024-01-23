Поліцейські повідомили про підозру чоловіку, який обікрав власного батька

Зловмисник на власному смартфоні, в додатку одного із банків, незаконно створив обліковий запис свого батька та викрав з банківської картки останнього “кругленьку суму”.

У ході досудового розслідування правоохоронці встановили, що 31-річний мешканець Охтирки, у кінці жовтня 2023 року скориставшись тим, що має доступ до мобільного телефону свого батька, з яким проживає, вчинив несанкціоноване втручання в роботу інформаційних систем.

Чоловік з фейкового акаунту здійснював незаконні фінансові операції. Зловмисник протягом тижня викрав з банківського рахунку батька більше ніж 14 000 гривень, які в подальшому витратив на власні потреби.

На даний час слідчі під процесуальним керівництвом прокуратури повідомили зловмиснику про підозру за ст. 361(Несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж) та за ст. 185 Кримінального кодексу України (Крадіжка). Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Сумської області