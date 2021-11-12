На Донеччині «бригада» податківця обклала «даниною» фермерів

До корупційної «схеми» посадовець залучив спільників. Наразі посадовцю та одному з його співучасників вже повідомлено про підозру.

Співробітники Головного слідчого управління Національної поліції та оперативники Департаменту стратегічних розслідувань викрили групу осіб, які налагодили корупційну «схему» з вимагання та отримання неправомірної вигоди від фермерів.

Як встановили поліцейські, організував «схему» начальник одного з відділів Головного управління Державної податкової служби у Донецькій області.

За невтручання у господарську діяльність, шляхом «формального» проведення перевірок, фермери щомісячно мали платити визначену податківцем суму коштів – 0,5 відсотка від обсягу реалізованої продукції.

11 листопада поліцейські викрили вказаного керівника відділу податкової служби в Донецькій області. Через залученого посередника він отримав неправомірну вигоду на загальну суму 80 тисяч гривень. Під час чергової передачі неправомірної вигоди правоохоронці затримали посередника.

Сьогодні, 12 листопада, вказаному керівнику відділу ГУ ДПС у Донецькій області та його співучаснику повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

Поліцейські продовжують вживати заходів щодо викриття усіх учасників корупційної «схеми».

Заходи з викриття та документування фігурантів проводилися за участю співробітників Управління з питань запобігання та виявлення корупції ГУ ДПС в Донецькій області. Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Офіс Генерального прокурора.

За матеріалами Головного слідчого управління

та Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції