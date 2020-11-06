На Донеччині двох керівників установ облспоживспілки викрили на вимаганні більше ₴2,5 млн.

Опубликовано

Служба безпеки України викрила двох високопосадовців Маріупольської міжрайонної установи облспоживспілки та Донецької обласної спілки споживчих товарів на одержанні великої суми хабара.

За попередніми даними слідства, посадовці вимагали понад 2,5 мільйона у гривневому еквіваленті від представника місцевої комерційної структури у сфері нерухомості. За цю суму фігуранти обіцяли підприємцю надати право на придбання за заниженою вартістю складських приміщень, що перебувають на балансі однієї з установ споживчої кооперації.

Правоохоронці затримали обох посадовців відповідно до ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України у Маріуполі під час передачі всієї суми хабара.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення фігурантам про підозру і обрання судом мір запобіжних заходів.

У межах кримінального провадження за ч. 4 ст. 368-3 (підкуп службової особи, юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми) Кримінального кодексу України тривають невідкладні слідчо-оперативні дії для встановлення всіх обставин правопорушення.

Заходи із викриття протиправної діяльності проводились під процесуальним керівництвом прокуратури Донецької області.

Служба безпеки України

Like

Метки:

Читайте также: