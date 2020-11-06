На Донеччині двох керівників установ облспоживспілки викрили на вимаганні більше ₴2,5 млн.

Служба безпеки України викрила двох високопосадовців Маріупольської міжрайонної установи облспоживспілки та Донецької обласної спілки споживчих товарів на одержанні великої суми хабара.

За попередніми даними слідства, посадовці вимагали понад 2,5 мільйона у гривневому еквіваленті від представника місцевої комерційної структури у сфері нерухомості. За цю суму фігуранти обіцяли підприємцю надати право на придбання за заниженою вартістю складських приміщень, що перебувають на балансі однієї з установ споживчої кооперації.

Правоохоронці затримали обох посадовців відповідно до ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України у Маріуполі під час передачі всієї суми хабара.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення фігурантам про підозру і обрання судом мір запобіжних заходів.

У межах кримінального провадження за ч. 4 ст. 368-3 (підкуп службової особи, юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми) Кримінального кодексу України тривають невідкладні слідчо-оперативні дії для встановлення всіх обставин правопорушення.

Заходи із викриття протиправної діяльності проводились під процесуальним керівництвом прокуратури Донецької області.

Служба безпеки України