На Донеччині викрили злочинне угруповання, яке «спеціалізувалося» на вимаганні коштів

Шістьом його учасникам вже повідомлено про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу. Вирішується питання про обрання запобіжних заходів.

Викрили діяльність угруповання та встановили його учасників оперативники управління стратегічних розслідувань в Донецькій області Нацполіції спільно з колегами-правоохоронцями. Організував злочинну діяльність уродженець іншої країни, який тимчасово мешкав на території України та до весни 2020 року працював тренером в одній з місцевих спортивних шкіл. Серед його спільників — мешканці Маріуполя, деякі з них з кримінальним минулим.

Учасники злочинної групи «спеціалізувалися» на вимаганні коштів з підприємців та містян. При цьому погрожували громадянам фізичною розправою у разі відмови.

Поліцейські задокументували кілька фактів вимагання зловмисниками коштів – суми коливалися від 800 до 10 тисяч доларів США. Так, 22 грудня, оперативники управління стратегічних розслідувань спільно з працівниками Головного управління Служби безпеки України в Донецькій та Луганській областях під процесуальним керівництвом прокуратури Донецької області із залученням спецпідрозділу «Альфа» затримали двох учасників злочинної групи. Від одного з потерпілих вони отримали другу частину коштів у сумі 10 500 гривень. Загалом зловмисники вимагали від особи 2000 доларів США.

На підставі отриманих доказів організатору, двом затриманим та ще трьом учасникам угруповання повідомили про підозри за статтями 186 (грабіж) та 189 (вимагання) Кримінального кодексу України.

Правоохоронці провели санкціоновані обшуки та вилучили кошти загальною сумою понад 50 тисяч гривень, зброю, набої різного калібру, мобільні телефони та інші речі, що мають значення по справі.

Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України