На Донеччині затримали оптового наркозбувача, який пропонував правоохоронцю «кришування бізнесу»

Мешканець Маріуполя виготовляв та збував амфетамін в особливо великих розмірах. Для збереження «бізнесу» зловмисник запропонував співробітнику правоохоронних органів регулярне надавання неправомірної вигоди. Під час передачі першого «траншу» хабаря, ділка затримали співробітники слідчого управління (детективи) ГУНП в Донецькій області спільно з працівниками ГУ ВБ СБУ та ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 29-річний мешканець Маріуполя займається виготовленням та збутом наркотичних речовин. Через знайомих дилерів він планував збувати оптові партії наркотиків на суму від 300 тисяч гривень щомісяця.

Документування злочинної діяльності чоловіка тривало близько двох місяців. Під час спецзаходів правоохоронці провели два етапи оперативних закупок на загальну суму 75 тисяч гривень за 250 грамів амфетаміну.

З метою безперешкодно здійснювати протиправну діяльність, чоловік запропонував правоохоронцю регулярне надання неправомірної вигоди розміром 20% від багатомільйонного прибутку.

Під час надання хабаря розміром 10 тисяч гривень ділка було затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Правоохоронці провели ряд санкціонованих обшуків за місцем мешкання та орендованому гаражі фігуранта. Було встановлено, що в останньому приміщенні він облаштував мінілабораторію з виготовлення наркотичної речовини.

Поліцейські вилучили майже 30 грамів амфетаміну, спеціальне обладнання, прекурсори, близько 3 кілограмів канабісу, більш ніж 50 тисяч гривень, отриманих від протиправної діяльності.

Речові докази спрямовано на експертизу.

За фактами правопорушень відкриті кримінальні провадження за ч. 3 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) та ч. 1 ст. 369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України. Передбачене покарання — позбавлення волі на строк від дев’яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Слідство триває під процесуальним керівництвом за процесуального керівництва Донецької спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері об’єднаних сил.

Відділ комунікації поліції Донецької області