Поліцейські Черкас просять впізнати шахрайку та звернутися із заявою до відділу поліції (фото)

У Черкасах шахрайка видурила в молодої дівчини золоті вироби, під приводом зняття наврочення. Поліція вживає всі необхідні розшукові заходи з метою встановлення й інших потерпілих від рук зловмисниці.

4 листопада до Черкаського відділу поліції надійшло повідомлення від 19-річної черкащанки. Потерпіла розповіла, що невідома жінка, зловживаючи довірою, видурила у неї золоті прикраси.

Як встановили правоохоронці, жінка підійшла до молодої дівчини та запропонувала “зняти порчу”. В обмін на свої послуги, вона виманила всі золоті прикраси, які черкащанка мала при собі. В той час, у ситуацію вчасно втрутились дорослі та викликали поліцію. Шахрайку тримали до приїзду екіпажу патрульних поліцейських, які доставили затриману до Черкаського відділу поліції.

Слідчі встановили, що до шахрайства причетна 27-річна жителька міста Харків. Її затримано відповідно до статті 208 КПК України. Підозрювана у скоєному зізналася і каже, що вчиняла такого роду шахрайства й раніше.

Поліція Черкаської області просить всіх громадян, які впізнали правопорушницю, звертатися за телефоном 102 або 0472 393 601.

Зараз слідчі розглядають кримінальне провадження за ч. 2 ст. 190 ККУ – Шахрайство, вчинене повторно, або за попередньою змовою групою осіб, або таке, що завдало значної шкоди потерпілому. У суді вирішується питання про обрання правопорушниці міри запобіжного заходу. Триває слідство.

Сектор комунікації поліції Черкаської області