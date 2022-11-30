На Донеччині судитимуть ще двох інформаторів, які здавали окупантам місця дислокації ЗСУ

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури скеровано до суду обвинувальні акти стосовно двох мешканців міст Костянтинівки та Краматорська за фактами поширення інформації про розташування Збройних Сил України, за можливості їх ідентифікації на місцевості, вчиненого в умовах воєнного стану, та з метою надання такої інформації представнику держави, що здійснює збройну агресію проти України (ч. ч. 2, 3 ст. 114-2 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що у червні 2022 року чоловік через мобільний додаток надсилав представнику рф текстові повідомлення з результатами особистих спостережень за місцями дислокації військовослужбовців, техніки та розташування блокпостів Збройних Сил України на території м. Костянтинівки.

Ще одна обвинувачена у серпні передавала через месенджер на номер російського мобільного оператора скріншоти Google Maps з геомітками та координатами місць розташування особового складу і військової техніки ЗСУ у Краматорську та Слов’янську.



На вирок суду прихильники «руського миру» чекають під вартою. Їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 12 років.

Досудові розслідування здійснювались слідчим відділом 2 управління (з дислокацією у м. Маріуполь) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Відділ інформаційної політики Донецької обласної прокуратури