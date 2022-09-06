На Донеччині заочно повідомлено про підозру зраднику – псевдоголові смт Верхньоторецьке

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури мешканцю смт Верхньоторецьке Очеретинської селищної територіальної громади заочно повідомлено про підозру у добровільному зайнятті громадянином України посади, пов’язаної з виконанням організаційно-розпорядчих функцій у незаконних органах влади, створених на тимчасово окупованій території, у тому числі в окупаційній адміністрації держави-агресора (ч. 5 ст. 111-1 КК України).

За даними слідства, у березні 2022 року місцевий мешканець, після окупації населеного пункту військами рф, надав добровільну згоду на співпрацю з представниками незаконних органів влади так званої «днр».

Обійнявши посаду «голови Верхньоторецької селищної адміністрації», підозрюваний представляє інтереси країни-агресора і проводить агітаційну діяльність з місцевими жителями, роздаючи їм триколори рф вітає «з днем росії».

Досудове розслідування здійснюється слідчими СУ ГУНП за оперативного супроводу УСР в Донецькій області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років та з конфіскацією майна або без такої.

Відділ інформаційної політики Донецької обласної прокуратури