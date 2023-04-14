За халатність під час закупівель, що коштували державі ₴1,5 млн., судитимуть працівницю порту «Южний»

Прокурори Доброславської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно в.о. начальника одного з відділів ДП «Морський торговельний порт «Южний» за фактом службової недбалості (ч. 2 ст. 367 КК України).

За даними слідства, за результатами проведення тендерних процедур між Портом «Южний» та Товариством укладено договір про закупівлю фарби для суден портового флоту на майже 5 млн гривень.

В свою чергу, керівниця відділу належним чином не здійснила пошук, збір та аналіз загальнодоступної інформації про ціну предмету закупівлі.

Внаслідок неналежного виконання своїх службових обов’язків обвинуваченою та в порушення вимог ЗУ «Про публічні закупівлі», вказану фарбу придбано за цінами, що значно перевищували ринкову вартість.

Такими протиправними діями державному підприємству завдано понад 1,5 млн грн шкоди.

В рамках кримінального провадження з метою відшкодування збитків прокурором пред’явлено цивільний позов.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі ВП № 4 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області за оперативного супроводу співробітників Управління СБУ в Одеській області та УСР в Одеській області ДСР НП України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Одеської обласної прокуратури