Загибель двох неповнолітніх дівчат: судитимуть чоловіка, який надав свою квартиру для вживання наркотиків

Після встановлення всіх обставин події та проведення ряду експертиз поліцейські скерували обвинувальний акт до суду. Фігурант наразі знаходиться під вартою, йому загрожує до восьми років за ґратами.

Подія сталась в червні цього року у будинку на вулиці Уманській. У під’їзді виявлено тіла двох неповнолітніх дівчат. На місці працювала слідчо-оперативна група Солом’янського управління поліції, оперативники та судово-медичний експерт.

Провівши ряд слідчих дій, поліцейські з’ясували, що двоє дівчат попросили у знайомого ключі до його квартири на вулиці Уманській, де у подальшому вживали психотропні речовини – солі PVP. Вранці за цією адресою 15-річні подруги були виявлені мертвими.

Правоохоронці затримали 46-річного власника квартири у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 317 Кримінального кодексу України – надання приміщення з метою незаконного вживання психотропних речовин із залученням неповнолітніх згідно. Під процесуальним керівництвом окружної прокуратури поліцейські повідомили затриманому про підозру.

Слідчі Солом’янського управління поліції завершили досудове розслідування та направили обвинувальний акт до суду для розгляду справи по суті. Санкція статті передбачає покарання від чотирьох до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Відділ комунікації поліції Києва