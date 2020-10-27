На Донетчине депутата горсовета подозревают в организации псевдореферендума боевиков т.н. «ДНР»

В Донецкой области депутату Лиманского городского совета сообщено о подозрении в посягательстве на территориальную целостность Украины.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Донецкой областной прокуратуры.

«По поручению исполняющего обязанности руководителя Донецкой областной прокуратуры сообщено о подозрении одному из депутатов Лиманского городского совета VII созыва в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ч. 2 ст. 110 УК Украины)», — сказано в сообщении.

Досудебным расследованием установлено, что 11 мая 2014 года 49-летняя жительница города Лиман, выполняя функции члена территориальной и главы участковой избирательных комиссий, принимала участие в проведении так называемого «общего областного референдума» по вопросу признания государственной независимости «ДНР».

Отмечается, что после завершения псевдореферендума бюллетени, протоколы и другие документы, подтверждающие его проведение, передано представителям оккупационной администрации Российской Федерации в Донецкой области.