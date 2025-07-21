За зловживання зі збитками майже ₴450 тис. судитимуть посадовця одного з держпідприємств НААН України

За процесуального керівництва Білоцерківської окружної прокуратури скеровано до суду обвинувальний акт стосовно виконувача обов’язків директора одного з державних підприємств, що входить до структури НААН України за фактом зловживання владою або службовим становищем

(ч. 2 ст. 364 КК України).

Розслідуванням встановлено, що обвинувачений, перебуваючи на посаді директора держпідприємства, що входить до структури НААН України, упродовж 2018-2022 років підписав накази про нарахування доплат працівникам підприємства, у зв’язку із збільшенням обсягу робіт, якого фактично не було, а також про виплату собі премії та матеріальної допомоги, без погодження з НААН України.

Такі дії посадовця призвели до завдання державі майже 450 тис. грн збитків.

Досудове розслідування здійснювалось слідчими Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області, оперативний супровід – УСР ГУНП в Київській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська обласна прокуратура